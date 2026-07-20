«أبوظبي للدفاع المدني»: 5 تدابير وقائية من حرائق المنازل في الصيف

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضمن النسخة السابعة حملة "صيف بأمان"، من أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية وأنظمة التبريد يتطلبان الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنازل، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من مخاطر الحرائق والحوادث خلال فصل الصيف.

ووجهت إلى الالتزام بخمس تدابير تتمثل في: التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية ومكيفات الهواء، وحفظ المواد القابلة للاشتعال في أماكن آمنة بعيداً عن مصادر الحرارة، والتأكد من تركيب أجهزة كاشف وإنذار الحريق وفحص جاهزيتها بصورة دورية، لما تمثله من أهمية في الاكتشاف المبكر للحوادث وتقليل آثارها.

وشددت على أهمية الاشتراك في منظومة "حصنتك" للمباني والمنشآت، لما توفره من ربط مباشر مع غرف العمليات، وتسهم به في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستويات الوقاية والسلامة.