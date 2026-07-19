توسيع التحقيق في واقعة نشر معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في دبي

وسّعت النيابة العامة للدولة نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحافية، تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وصرّح النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحافية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. وأوضح أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحافي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحولان دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

المستشار حمد سيف الشامسي:



• سحب الوكالة للخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحولان دون استكمال التحقيقات.