شرطة أبوظبي تحدد 9 إرشادات للقيادة الآمنة لـ «السكوتر»

حدّدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تسعة إرشادات وقائية لضمان القيادة الآمنة للدراجات الكهربائية "السكوتر"، داعيةً مستخدميها إلى الالتزام التام بالتدابير الاحترازية لحماية أنفسهم وصون سلامة مستخدمي الطريق.

ونشرت عبر حسابها على منصة "إكس" مجموعة الإرشادات التي يجب على مستخدمي "السكوتر" الالتزام بها، وتشمل: أولاً: الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية، وهي (خوذة الرأس وواقي الركبتين والمرفقين)، ثانياً: استخدام المسارات المخصصة للدراجات، والسير باتجاه حركة المرور، والابتعاد عن الطرق العامة المخصصة للمركبات، ثالثاً: الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها، رابعاً: عدم اصطحاب أي راكب آخر أو حمل أوزان ثقيلة، لما قد يسببه ذلك من فقدان التوازن وزيادة خطر وقوع الحوادث.

خامساً: عدم استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة، للحفاظ على التركيز والانتباه لمحيط الطريق، سادساً: الالتزام بإشارات المرور واللوحات الإرشادية، وإعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق وفق الأنظمة، سابعاً: تجنب استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الثنائية أو أي وسيلة قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة، ثامناً: التأكد من سلامة الدراجة الكهربائية قبل الاستخدام، خاصة المكابح والإطارات والإنارة، تاسعاً: القيادة بحذر في المناطق المزدحمة، وإفساح المجال للمشاة، مع تجنب التجاوز والاستعراضات الخطرة.