إرشادات وقائية من شرطة أبوظبي لضمان سلامة الأطفال في أحواض السباحة

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بأمان»، الأسر إلى تعزيز الرقابة المباشرة على الأطفال أثناء وجودهم في المسابح، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، للحد من حوادث الغرق والإصابات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للأطفال خلال الإجازة الصيفية.

وأوضحت أهمية الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، تشمل تأمين أحواض السباحة المنزلية بسياج آمن وأبواب محكمة الإغلاق، واستخدام أرضيات مانعة للانزلاق، والتأكد من تزويد المسابح بوسائل السلامة المناسبة، مع إلزام الأطفال بارتداء سترات أو أطواق النجاة عند الحاجة، وعدم السماح لهم باستخدام المسبح دون إشراف شخص بالغ.

وأكدت أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي الأسري، مشيرة إلى أن الإشراف المستمر وعدم ترك الأطفال يسبحون بمفردهم، ولو للحظات، يعدان من أهم عوامل الوقاية من حوادث الغرق، إلى جانب تجنب الانشغال بالهواتف الذكية أو أي مشتتات أثناء متابعتهم.

ودعت إدارة الشرطة المجتمعية أولياء الأمور ومقدمي الرعاية إلى تعلم مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، لما لها من دور حيوي في التعامل مع الحالات الطارئة إلى حين وصول فرق الإسعاف، إلى جانب تعليم الأطفال أساسيات السباحة ومهارات السلامة المائية بما يتناسب مع أعمارهم.

وأكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز سلامة الأطفال ويحميهم من مخاطر الغرق، داعية أفراد المجتمع إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتحمل المسؤولية، بما يحقق أهداف حملة «صيف بأمان» في الحفاظ على الأرواح وتعزيز جودة الحياة