شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الاستخدام الخاطئ للسكوتر

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية (السكوتر)، ولا سيما قيادتها في الأماكن غير المخصصة أو دون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، لما قد يترتب على ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة المستخدمين ومستخدمي الطريق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية استخدام الدراجات الكهربائية في المسارات والمواقع المخصصة لها، وتجنب السير بها على الطرق الرئيسة وبين المركبات أو في الأماكن المزدحمة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الاستخدام.

ودعت أولياء الأمور إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في متابعة الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية، والتأكد من ارتداء خوذة الرأس وواقيات الركبتين والمرفقين، وغرس السلوكيات المرورية السليمة لديهم، بما يعزز ثقافة الوقاية ويحميهم من المخاطر.

كما دعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والمواطنة الإيجابية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والإسهام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الحديثة، مؤكدة أن تعزيز الثقافة المرورية والالتزام بالسلوكيات الآمنة يدعمان جهودها في تحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، وترسيخ بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.