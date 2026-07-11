شرطة دبي تحذر من تحميل "التطبيقات غير الموثوقة"

حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع من مخاطر تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة لما قد تتضمنه من برمجيات خبيثة تُمكن المحتالين من التسلل الرقمي للهواتف الذكية، وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، والاستيلاء على الأموال من الحسابات البنكية.

ونشرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فيديو توعوي بهذا الشأن، أكدت فيه أن المحتالين يصنعون الطُعم عبر التطبيقات التي تناسب الضحايا وما يبحثون عنه، وما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية أو استثمارية أو توصيل أو تحديثات أمنية أو غيرها، وهو ما يقود الضحايا للضغط وتحميل التطبيقات ذات الصلة بما يبحثون عنه وبالتالي السقوط في شرك المُحتالين.

وأضافت أنه بمجرد تحميل الضحايا للتطبيقات يتمكن المُحتالون من التسلل الرقمي إلى هواتفهم بسهولة وسرقة بياناتهم وأموالهم دون علمهم.

وشددت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، على أهمية تحميل التطبيقات حصراً من المتاجر الرسمية المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رمز الدخول مع أحد، واستخدام برامج حماية موثوقة، وتفعيل التنبيهات البنكية لحماية الحسابات، وتجنب الروابط المشبوهة.

وختمت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بأن الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع يعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من أي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.