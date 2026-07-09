الشارقة.. ضبط قائدَي مركبتين لارتكابهما مخالفات مرورية جسيمة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط قائدي مركبتين بعد ارتكابهما مخالفات مرورية جسيمة تمثلت في القيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب نشر أحدهما محتوى مخالفاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تلك الممارسات.

وأكدت القيادة، في حسابها على "إكس"، مصادرة المركبتين، وإحالة السائقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.