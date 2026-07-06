«السائق المتردد» يهدد سلامة مستخدمي الطريق

رصد سائقون قيام بعض قائدي المركبات بالضغط على المكابح (الفرامل) بشكل مفرط ومفاجئ من دون مبرر على الطرق السريعة، وأكدوا أن هذا التصرف يشكل هاجساً مرورياً يومياً، لافتين إلى أنه يتسبب في وقوع حوادث مرورية ويهدد السلامة العامة.

وأوضحوا أن «الهلع» و«الخوف» يدفعان بعض السائقين لكبح الفرامل فجأة، أو بشكل متكرر، من دون وجود ما يستدعي ذلك، ما يفاجئ المركبات القادمة من الخلف، ويزيد احتمالية وقوع حوادث تصادم.

ونصح خبير مروري السائقين بتغيير مسارهم عند رصد سائق متردد، يستخدم الفرامل بشكل مفرط، لأن الانتقال إلى مسار آخر هو الحل الأمثل لتفادي خطورته.

وتفصيلاً، كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن وقوع ستة حوادث مرورية على مستوى الدولة خلال العام الماضي، بسبب الوقوف المفاجئ للمركبات، فضلاً عن تسجيل 18 حادثاً آخر نتيجة الوقوف وسط الطريق.

وأكد سائقون لـ«الإمارات اليوم» خطورة هذه السلوكيات العشوائية، لافتين إلى ضرورة التركيز التام أثناء القيادة والالتزام بالقواعد المرورية الآمنة.

وحذروا من إساءة استخدام الفرامل، خصوصاً على الطرق السريعة، لأن من شأن ذلك التسبب في حوادث مرورية خطيرة.

وقال السائق محمد منصور: «نرصد يومياً على الطرق السريعة تصرفات غير مسؤولة، حيث نُفاجأ بسائقين يضغطون على المكابح بصورة مستمرة في مسارات سريعة، لأنهم انشغلوا بالهاتف المتحرك ثم ارتبكوا فجأة عند انتباههم للطريق».

وأشار السائق سلطان أحمد إلى أن «بعض السائقين يعانون ضعفاً واضحاً في الثبات الانفعالي، وتردداً شديداً، فتجدهم يضغطون على الفرامل فجأة وسط الطريق لمجرد أنهم شارفوا على مخرج، من دون أي مراعاة لسرعة تدفق السيارات القادمة من الخلف».

وأكدت السائقة فاطمة عبدالله أن هذه السلوكيات تتسبب في ضغط نفسي هائل، فالقيادة خلف شخص يضغط على المكابح بشكل متكرر ومن دون مبرر تثير التوتر والذعر. وقالت: «تعرضت لحادث صدم سابقاً، بسبب هلع سائق أمامي فرمل فجأة من دون وجود أي عائق على الطريق».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية»، الخبير المروري الدكتور جمال العامري، ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذه السلوكيات، موجهاً مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة لضمان سلامة الجميع، ونصح السائقين المتضررين لتجنب الحوادث بـ«ترك مسافة أمان كافية» والالتزام بترك مسافة لا تقل عن ثلاث ثوانٍ خلف المركبة الأمامية، بما يمنح السائق الوقت الكافي للاستجابة والتعامل السليم في حال الفرملة المفاجئة.

كما دعا إلى تجنب ردود الفعل الغاضبة، والامتناع عن استخدام بوق السيارة أو الأنوار العالية بشكل مستفز، لمنع زيادة ذعر السائق الخائف أو تحفيز عدوانيته.

وحث على تغيير المسار فوراً عند رصد سائق يستخدم الفرامل بشكل مفرط، لأن الانفصال عن مساره والانتقال إلى مسار آخر بأمان هو الحل الأمثل لتفادي خطورته.

وبالنسبة للسائقين الذين يعانون من «الهلع المروري»، أكد العامري ضرورة الالتزام بالمسار الأيمن، والبقاء دائماً في المسارات البطيئة، لتفادي ضغط السرعات العالية على الطرق السريعة، إلى جانب الالتحاق بدورات القيادة الدفاعية كون التدريب المتخصص يعزز الثبات الانفعالي ويمنح السائق المهارة اللازمة للتعامل مع مفاجآت الطريق.

وشدد على أهمية التجهيز المسبق للرحلة وضبط خرائط أنظمة الملاحة (GPS) بالكامل قبل الانطلاق لتفادي التوقف المفاجئ أو التباطؤ أثناء البحث عن المداخل والمخارج، مع التدرج في القيادة وممارستها في الأوقات غير المزدحمة وعلى الطرق الداخلية قبل الانتقال إلى الخطوط السريعة لبناء الثقة تدريجياً.

وأشار إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يُصنف هذه التصرفات كمخالفات مرورية جسيمة، حيث تُطبق على السائقين الذين يتوقفون بصفة مفاجئة مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر»، التي تعاقب بغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتسجيل ست نقاط مرورية «سوداء» على رخصة القيادة.

من جانبها، دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، السائقين إلى عدم التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، والتوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير.

ودعت إلى التركيز التام أثناء القيادة، ما يعزز الانتباه لأي إشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة والتصرف بصورة آمنة، لافتة إلى أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية بليغة.

وشددت على أهمية الحرص على القيادة الآمنة عموماً من خلال الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية لتنبيه السائقين الآخرين.

كما دعت السائقين من خلال فيديو توعوي تضمن مشاهد لحوادث مرورية حقيقية بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، ضمن مبادرة «لكم التعليق»، إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، خصوصاً عند تباطؤ أو توقف حركة السير.