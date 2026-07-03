شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية السائقين في شرطة أبوظبي إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، خصوصاً عند تباطؤ أو توقف حركة السير، والحرص على متابعة الطريق والانتباه لمفاجآته، تجنبًا للحوادث الناتجة عن التوقف المفاجئ للمركبات.

وأكدت أن استخدام الهاتف أثناء القيادة، سواء لتصفح الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء المكالمات، أو التقاط الصور، وغيرها من الممارسات التي تشتت انتباه السائق، تُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة، داعية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، تبلغ 800 درهم و4 نقاط مرورية.