شرطة دبي تحذّر: لا تضع «السلايم» في المايكرويف

حذّرت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من تقليد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، يقوم فيها بعض الأطفال والمراهقين بوضع مادة "السلايم" داخل أجهزة المايكرويف لرفع درجة حرارتها وزيادة ليونتها، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تتسبب بحروق وإصابات خطيرة للأطفال والمراهقين، نظراً للتفاعلات الكيميائية وارتفاع درجات الحرارة.

وحثّت شرطة دبي، أولياء الأمور مع بدء قضاء إجازة فصل الصيف، بتوجيه أولادهم إلى عدم التقليد الأعمى لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الحرص على سلامتهم.

وأوضحت أن تعريض مادة "السلايم" للحرارة العالية داخل المايكرويف، يؤدي إلى تمددها وانبعاث أبخرة ومواد ساخنة قد تنفجر أو تتناثر فور إخراجها، ما يعرض الأطفال لحروق مباشرة في الوجه واليدين والجسم، إضافة إلى احتمالية تلف الأجهزة المنزلية أو نشوب حرائق صغيرة نتيجة الاستخدام الخاطئ.

وأكدت، أن خطورة المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تكمن في إمكانية تقليد الأطفال لها دون إدراك للعواقب، داعيةً أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الذي يتابعه الأبناء عبر منصات التواصل، وعدم ترك الأطفال يستخدمون الأجهزة الكهربائية أو المايكرويف دون إشراف مباشر.

وشدّدت شرطة دبي على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة المنزلية لدى الأطفال خلال الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة آمنة ومفيدة بعيداً، مُتمنيةً صيف آمن للأطفال.

الجدير بالذكر، أن إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أطلقت منصة إلكترونية توعوية، تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية "السيبرانية"، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.