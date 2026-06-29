تخفيض 50% على المخالفات والغرامات.. شرطة الشارقة تطلق حزمة من التسهيلات والإعفاءات

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة إطلاق حزمة من التسهيلات والإعفاءات الاقتصادية دعماً للأنشطة التجارية والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استدامة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة وجهةً رائدةً للاستثمار، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي.

وأوضحت شرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية، أن الحزمة تتضمن خفضاً بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، إلى جانب تخفيض بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، وكذلك على المخالفات والغرامات بنسبة 50%.

كما شملت التسهيلات خفضاً بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات، إضافة إلى عدد من التسهيلات الأخرى التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال.

وأكدت شرطة الشارقة أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ القرار، داعية الراغبين في الاستفسار حول التسهيلات والإعفاءات إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (901).