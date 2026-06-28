شرطة دبي: حملات مكثفة لضبط المركبات بإطارات منتهية الصلاحية

دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى التأكد من سلامة أجزاء المركبة وفحص الإطارات ورصد حالتها خاصة في الفترة الحالية من العام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، فضلاً عن إقبال عدد كبير من أفراد المجتمع على السفر براً باستخدام سياراتهم لمسافات طويلة في أجواء مختلفة. مؤكداً بضرورة زيادة الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.



وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال فترة الصيف يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري لها، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة، منوهاً بعدم تركيب أية إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، والتي عادة ما تؤدي إلى كثرة الأعطال وتكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحرائق في المركبات. لافتاً إلى أن الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة تقوم بعمل حملات مرورية توعوية وضبطية مكثفة خلال هذه الفترة، كما أنها تقوم بالتركيز على ضبط المركبات ذات الإطارات منتهية الصلاحية حفاظا منها على أرواح مستخدمي الطريق.



ولفت العميد جمعة بن سويدان، إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3589 مخالفة تتعلق بسلامة أجزاء المركبة، بواقع 1737 مخالفة قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، و1026 مخالفة قيادة مركبة غير صالحة للسير على الطريق، و826 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.