إصابة شخص في تصادم شاحنتين بعد القرية العالمية باتجاه الشارقة

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إصابة شخص في حادث تصادم وقع بين شاحنتين بعد القرية العالمية باتجاه الشارقة، نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة.

وحذر بن سويدان، من خطورة عدم ترك مسافة الأمان القانونية بين المركبات، نظراً لتسبب هذه المُخالفة في وقوع حوادث بليغة أو مُميتة، مؤكداً أن الإحصاءات تُظهر أن تصادمات المركبات الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان تُعد من أكثر أنواع الحوادث شيوعاً، منوهاً بأن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان، بغرامة مالية قدرها 400 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية تُسجل على السائق المخالف.

وتفصيلاً، أوضح بن سويدان أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية أنه وقع بسبب عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، ما أدى إلى وقوع الاصطدام. وقد أسفر الحادث عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا فوراً إلى الموقع، وباشروا إجراءات المعاينة وجمع الأدلة الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. فيما أمّنت الدوريات المرورية موقع الحادث ونظمت حركة السير، لضمان سرعة وصول سيارات الإسعاف والفرق المختصة، كما عملت الفرق الميدانية على إزالة المركبات المتضررة في أقصر وقت ممكن لضمان انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور، السائقين إلى التحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، مشدداً على أن التقيد بالأنظمة المرورية لا يحمي السائق وحده، بل يُسهم في حماية جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً واستدامة في الإمارة.

وأكد أن الالتزام بمسافة الأمان هو عنصر أساسي في القيادة الوقائية، التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتقليل من الخسائر الناتجة عن الحوادث. وبيّن أن شرطة دبي تُنفذ برامج توعوية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، من خلال الحملات الميدانية والإلكترونية، لتسليط الضوء على أهم المخالفات المؤثرة في السلامة المرورية، مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.