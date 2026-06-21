41 حادثاً مرورياً منذ بداية العام.. شرطة دبي تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء

حذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، من خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أن هذا السلوك يعد من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد حياة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق، لما يسببه من حوادث تصادم عنيفة تقع غالباً عند التقاطعات، وتؤدي إلى إصابات بليغة ووفيات.

وقال بن سويدان: "سجلت الإحصاءات المرورية 41 حادثاً مرورياً منذ بداية العام، نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 55 آخرين بإصابات متفاوتة، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المترتبة على عدم الالتزام بالإشارات المرورية والتعليمات المنظمة لحركة السير".

وأشار إلى أن من أبرز أسباب ارتكاب هذه المخالفة، التسرع في اتخاذ القرار أثناء القيادة، والرغبة في اختصار الوقت، والانشغال بغير الطريق عبر استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومحاولة بعض السائقين عبور التقاطع في اللحظات الأخيرة قبل تحوّل الإشارة إلى اللون الأحمر، وسوء تقدير المسافة والسرعة، مؤكداً أن ثوانٍ معدودة قد تكون سبباً في وقوع حادث مأساوي.

ودعا بن سويدان السائقين إلى ضرورة الالتزام التام بالإشارات الضوئية، والتخفيف التدريجي للسرعة عند الاقتراب من التقاطعات، وترك مسافة أمان كافية، والتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم محاولة تجاوز الإشارة عند تحولها إلى اللون الأصفر، إذا كان التوقف الآمن ممكناً.

وأكد أن شرطة دبي تواصل جهودها في تعزيز السلامة المرورية، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والرقابية، والاستفادة من التقنيات الذكية وأنظمة الضبط المروري لرصد المخالفات الخطرة، داعياً جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، وجعل سلامتهم وسلامة الآخرين أولوية دائمة أثناء القيادة.