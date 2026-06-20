شرطة أبوظبي تحذر: 6 أشياء لا تتركها في المركبة خلال فصل الصيف

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيّف بأمان» وحملة وزارة الداخلية «صيف بلا حوادث»، السائقين وأفراد المجتمع إلى تجنب ترك بعض المقتنيات داخل المركبات خلال فصل الصيف، حفاظاً على السلامة العامة والوقاية من مخاطر الحرائق التي قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن العديد من حرائق المركبات ترتبط بعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مؤكدة ضرورة عدم ترك ستة أنواع من المواد داخل المركبات، تشمل: العبوات المضغوطة، والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة، ومعقمات اليدين، والعطور، وأسطوانات الغاز، والولاعات، لكونها مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار عند تعرضها المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق بالمركبات.

وأكدت أن المركبات تحتوي على العديد من المواد القابلة للاشتعال، مثل الوقود والزيوت وبعض المكونات الداخلية المصنوعة من البلاستيك والمطاط، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من المخاطر.

وشددت على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة لدى الجهات الفنية المختصة، والتأكد من جاهزية معدات السلامة، والاحتفاظ بطفاية حريق وحقيبة إسعافات أولية داخل المركبة، بما يسهم في تعزيز سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والحد من الحوادث خلال موسم الصيف.