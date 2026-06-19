سائق توصيل تجاوز الإشارة الحمراء تحت ضغط عميل.. فانتهى مصطدماً بعمود

كشفت شرطة دبي عن انخفاض مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الإمارة بنسبة 19% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من مسببات الحوادث عبر إطلاق حملة «قيادة بوعي»، التي تستهدف الوصول إلى أكثر من أربعة ملايين شخص.

واستعرضت، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس لإطلاق الحملة، حادثاً ارتكبه سائق دراجة توصيل تجاوز الإشارة الحمراء استجابة لضغط أحد العملاء لتسليم الطلب بسرعة، لينتهي به الأمر مصطدماً بعمود على جانب الطريق، ومتعرّضاً لإصابات خطرة، في واقعة تجسد المخاطر التي قد تترتب على الاستعجال وعدم الالتزام بقواعد السير.

وتفصيلاً، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حملة «قيادة بوعي» بالشراكة الاستراتيجية مع نيسان الشرق الأوسط وعبد الواحد الرستماني للسيارات، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام المروري، وخفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق.

وأكد نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد عصام العور، أن الحملة تأتي ضمن جهود شرطة دبي الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة بين جميع مستخدمي الطريق.