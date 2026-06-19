«شرطة دبي» تعثر على أموال فقدتها سائحة.. وترسلها بحوالة بنكية إلى موطنها

فاجأت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سائحة عربية، بعد ساعات من مغادرتها الدولة إلى موطنها الأم، بأن مبلغ الـ3000 درهم الذي فقدته في أحد المراكز التجارية تم العثور عليه، وتم تحويله لها عبر حوالة بنكية.

وحول التفاصيل، أكد مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم محمد عبدالرحمن، أن السائحة قدمت عن طريق خدمة دعم السياح على تطبيق شرطة دبي، بلاغاً يفيد بفقدانها مبلغ 3000 درهم في مركز تجاري أثناء تسوقها، وأنها لا تستطيع فعل شيء أو العودة للمركز نظراً لموعد مغادرتها الدولة.

وأشار إلى أن شرطة دبي طمأنتها بأنها ستتابع البلاغ فوراً، وأن المبلغ المالي سيصلها إلى موطنها في حال العثور عليه، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني من قبل قسم أمن المراكز التجارية التابع لإدارة الشرطة السياحية، وتابع البلاغ ومناطق تنقل السائحة في المركز التجاري، وأضاف أن الفريق تمكن في غضون ساعتين من العثور على المبلغ كاملاً في أحد المحال في المركز التجاري، والتحقق من قيمته وعدد أوراقه وفقاً للبلاغ الذي قدمته السائحة، ثم تواصل معها وحوّل المبلغ المالي إليها.

وأبدت السائحة، التي فوجئت بسرعة الاستجابة لبلاغها وسرعة التواصل معها حتى في موطنها، سعادتها باسترداد المبلغ المالي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع العثور على مالها، خصوصاً في مركز تجاري يشهد ازدحاماً كبيراً من قبل الناس، مشيدة بمستوى الأمن والأمانة في إمارة دبي.