«شرطة دبي» و«طرق دبي» تبحثان سُبل تقليل الحوادث المرتبطة بالمركبات الثقيلة

أكد نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد عصام إبراهيم العور، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة مسبباتها، وتحليل مؤشراتها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في الإمارة، موضحاً أن المركبات الثقيلة تُعد عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بأعلى معايير السلامة من قبل جميع الأطراف المعنية من خلال التقيد بالأنظمة المرورية، وإجراء الفحوص الدورية للمركبات، والتأكد من جاهزية السائقين، ورفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر المحتملة أثناء القيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده مع مدير قسم السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، محمد الأذن، ومدير قسم الرقابة في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله المهري، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور والمعنيين من الهيئة، حيث ناقش الاجتماع الحوادث المرورية التي تكون المركبات الثقيلة طرفاً متسبباً فيها، واستعرضوا أبرز البيانات والإحصاءات المرتبطة بها، إلى جانب تحليل أسباب وقوعها والظروف والعوامل المؤثرة فيها.

وأشار العميد عصام العور إلى أن دراسة هذا النوع من الحوادث وتحليل مؤشراته يمثلان خطوة أساسية نحو تحديد مسبباتها ووضع المعالجات الوقائية المناسبة، مؤكداً أن تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية يسهم في تطوير الحلول العملية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تكرارها، بما يعزز مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة.

وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير آليات المتابعة والرصد، والاستفادة من الدراسات والتحليلات المرورية في تحديد مواقع الخطورة وأنماط الحوادث المرتبطة بالمركبات الثقيلة، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويعزز كفاءة التدخلات الوقائية، ويسهم في تحقيق مستهدفات شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى توفير بيئة مرورية أكثر أمناً وسلامة للجميع.