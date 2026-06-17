إحباط مخطط لترويج المخدرات داخل الدولة.. وضبط 23 من المتورطين        

تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين، وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها، وذلك بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة بأحد المواقع الجغرافية في إحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفِرَق المختصة عمليات البحث والتحري، وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيس يقيم خارج الدولة، ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.

وبعد البحث والتحري والمراقبة الأمنية للموقع، تم ضبط 11 متهماً يخضعون للتاجر الرئيس، ويروجون المواد المخدرة في الدولة.

كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة، في دبي وأبوظبي وعجمان، عن ضبط 10 متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريغوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.

وقد شُكّل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.