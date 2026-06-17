«قضاء أبوظبي» تحقق 405% نمواً في المصادقات الرقمية خلال الربع الأول

حققت دائرة القضاء في أبوظبي قفزة نوعية في عدد المصادقات الرقمية، بتسجيل نمو بنسبة 405% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 637 ألف مصادقة رقمية، بما يعكس جاهزية واستدامة كفاءة منظومتها الرقمية وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة.

وأظهر تقرير مؤشرات أداء الربع الأول إنجاز أكثر من 223 ألف طلب إلكتروني مدني وجزائي بنسبة زيادة بلغت 6%، توزعت بين 195.3 ألف طلب مدني، و27.7 ألف طلب جزائي، إلى جانب عقد 153 ألف جلسة مرئية بارتفاع بلغ 16%، بما يجسد جهود التوسع في توظيف الحلول الرقمية وتبني أفضل الممارسات العالمية. كما سجلت المنظومة الرقمية إصدار 5403 قرارات إلغاء أمر تنفيذ تلقائي خلال الربع الأول من عام 2026، عبر النظام المبتكر الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية واعتمادها إلكترونياً وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يعزز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ويجسد ريادة الدائرة في توظيف الحلول الرقمية والأنظمة الذكية.