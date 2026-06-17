60 حادثاً مرورياً في «الشرقية» و«الوسطى» خلال العام الماضي

كشفت آخر الإحصاءات المرورية، الصادرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة لعام 2025، عن تسجيل 60 حادثاً مرورياً في المنطقتين الشرقية والوسطى، منها 26 حادثاً في المنطقة الشرقية، و34 حادثاً في المنطقة الوسطى، فيما تصدرت حوادث الدهس الحوادث المسجلة في المنطقتين، بواقع 13 حادثاً، تلتها حوادث الصدم الجانبي بـ12 حادثاً، ثم الصدم غير المتحرك والتدهور، بينما توزعت بقية الحوادث بين الصدم المتقابل والعمودي وحوادث أخرى بأعداد متفاوتة على مدار العام.

وأظهرت البيانات أن حوادث الدهس تصدرت الحوادث المسجلة في المنطقة الشرقية بواقع ستة حوادث، تلتها حوادث الصدم الجانبي والصدم غير المتحرك والتدهور بخمسة حوادث لكل منها، فيما سجلت المنطقة حادثي صدم متقابل، وحادث صدم عمودي واحد، إلى جانب أربعة حوادث ضمن فئات أخرى.

أما في المنطقة الوسطى، فقد جاءت حوادث الدهس أيضاً في المرتبة الأولى بواقع سبعة حوادث، تلتها حوادث صدم الحيوان بستة حوادث، ثم الصدم المتتالي والصدم الخلفي بخمسة حوادث لكل منهما، فيما توزعت بقية الحوادث بين الصدم غير المتحرك والتدهور والصدم الجانبي والصدم العمودي والمتقابل.

وتفصيلاً، سجلت المنطقة الشرقية خمسة حوادث خلال الفترة من يناير إلى مارس، وارتفع العدد إلى ثمانية حوادث خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما بلغ سبعة حوادث خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وستة حوادث خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وفي المنطقة الوسطى، سُجلت 17 حادثاً خلال الربع الأول من العام، وتسعة حوادث خلال الربع الثاني، وستة حوادث خلال الربع الثالث، وحادثان خلال الربع الأخير من العام.

وبحسب التصنيف الإجمالي للحوادث في المنطقتين، بلغ عدد حوادث الدهس 12 حادثاً، والصدم غير المتحرك سبعة حوادث، والتدهور سبعة حوادث، والصدم الجانبي ستة حوادث، والصدم المتتالي ستة حوادث، فيما سجلت حوادث صدم الحيوان ستة حوادث، والصدم الخلفي خمسة حوادث، والصدم المتقابل خمسة حوادث، والصدم العمودي حادثين، إضافة إلى أربعة حوادث ضمن فئات أخرى.

وتشير البيانات إلى أن حوادث الدهس استحوذت على العدد الأكبر من الحوادث المسجلة في المنطقتين خلال عام 2025، تلتها مجموعة من الحوادث المرتبطة بالتصادمات المختلفة، فيما تفاوتت الأعداد بين الفترات الأربع من العام وفق طبيعة الحركة المرورية في كل منطقة.