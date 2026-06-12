اتصلت بشرطة الشارقة لتطلب «بيتزا».. مكالمة غامضة تنقذ سيدة من تهديد زوجها

كشفت شرطة الشارقة عن موقف إنساني وأمني لافت، تمكن خلاله موظف بمركز عمليات الاتصال من إنقاذ سيدة أجنبية كانت تتعرض لتهديد من زوجها وهو في حالة غير طبيعية، بعدما لجأت إلى أسلوب غير تقليدي لطلب المساعدة، إذ اتصلت برقم الطوارئ وطلبت "بيتزا" في محاولة منها للاستغاثة دون إثارة انتباه زوجها.

وروى مدير فرع عمليات الاتصال في شرطة الشارقة، النقيب ماجد الباس، تفاصيل الواقعة خلال حديثه في برنامج "أمان يا بلادي"، موضحاً أن إحدى السيدات الأجنبيات اتصلت برقم الطوارئ وطلبت بيتزا، وعندما أبلغها الموظف (خميس) بأنها تتحدث مع الشرطة وليس مع مطعم، أكدت أنها تعلم ذلك، لكنها واصلت طلبها بطريقة بدت غير اعتيادية.

وقال إن الموظف أدرك أن المتصلة قد تكون في وضع خطر وغير قادرة على التحدث بحرية، فتعامل مع المكالمة بذكاء وهدوء، واستمر في الحديث معها وكأنه يتلقى طلباً فعلياً لشراء الطعام، حيث سألها عن عدد قطع البيتزا والمشروبات التي ترغب بها، مستفيداً من إجاباتها في جمع معلومات تساعد على تقييم الحالة.

وأضاف أن الموظف قام فوراً بإبلاغ المسؤولين المختصين والتنسيق مع الجهات المعنية، فيما جرى تحديد موقع المتصلة، وانتقال الفرق المختصة إلى الموقع، حيث كشفت المعاينة الميدانية أن السيدة كانت بالفعل تتعرض لتهديد من زوجها الذي كان في حالة غير طبيعية، ما استدعى التدخل الفوري لحمايتها.

وأوضح أن مثل هذه المواقف تؤكد أهمية البرامج التدريبية التي يخضع لها موظفو مركز العمليات، والتي تركز على التعامل مع مختلف أنواع البلاغات والسيناريوهات غير التقليدية، مشيراً إلى أن بعض أساليب طلب الاستغاثة أصبحت معروفة عالمياً، ومنها استخدام طلب الطعام أو عبارات رمزية للتعبير عن وجود خطر دون القدرة على الإفصاح عنه بشكل مباشر.

وأكد أن وجود أكثر جنسية وثقافة مختلفة في الدولة يتطلب من موظفي مركز العمليات امتلاك مهارات عالية في التواصل وفهم أنماط السلوك وأساليب التعبير المختلفة، لافتاً إلى أن بعض المتصلين قد يتعاملون وفق مفاهيم أو ممارسات متداولة في بلدانهم الأصلية، الأمر الذي يفرض على الموظف سرعة الفهم وحسن التقدير لضمان تقديم المساعدة المطلوبة في الوقت المناسب.

وبيّن أن مركز العمليات في شرطة الشارقة يعد نقطة الانطلاق الأولى للتعامل مع مختلف البلاغات والأحداث الأمنية، ويعمل على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع من خلال ثلاثة أقسام رئيسية، هي مركز عمليات الطوارئ عبر الرقم 999، ومركز الاتصال للخدمات والبلاغات غير الطارئة عبر الرقم 901، إضافة إلى مركز المراقبة الأمنية.

ودعا الجمهور أهمية التمييز بين الرقمين 999 و901، موضحاً أن الرقم 999 مخصص للحالات الطارئة التي تتطلب تحريك مورد ميداني بشكل فوري، سواء كان دورية شرطة أو سيارة إسعاف أو فرق الدفاع المدني، بينما يستخدم الرقم 901 للاستفسارات والخدمات والبلاغات التي لا تستوجب تدخلاً عاجلاً.

وأشار إلى أن إشغال خطوط الطوارئ بالاستفسارات غير العاجلة قد يؤثر في سرعة وصول المساعدة إلى أشخاص يحتاجون إلى تدخل فوري، لذلك يتم توجيه المتصلين أصحاب الاستفسارات والخدمات إلى الرقم المخصص لذلك.

وأكد أن مركز العمليات يمثل القلب النابض للمنظومة الأمنية في الإمارة، ويواصل تطوير قدراته البشرية والتقنية لضمان سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمن والسلامة وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الأمنية المقدمة.