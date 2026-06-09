وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 إثر اصطدام حافلة بشاحنة متوقفة وسط الطريق في دبي

توفي سبعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون في حادث مروري مروع على شارع الإمارات، بعد أن اصطدمت حافلة (ميني باص) بشاحنة كانت متوقفة وسط الطريق، إثر تعرضها لحادث سابق.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الوقوف وسط الطريق من المخالفات الخطرة التي تتسبب في حوادث بليغة ووفيات وإصابات جسيمة، داعياً السائقين إلى التأكد من سلامة مركباتهم قبل الانطلاق، والتصرف السريع والصحيح عند التعرض لأي عطل مفاجئ على الطريق.

وأوضح أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً بشأن حادث التصادم، حيث أظهرت المعلومات الأولية أن شاحنة تعرضت أولاً لحادث مروري أدى إلى توقفها في أحد مسارات الطريق، قبل أن يصطدم بها سائق حافلة الميني باص من الخلف، نتيجة الإهمال وعدم الانتباه.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بإصابات متفاوتة، بينها خمس إصابات بليغة وأربع متوسطة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشار العميد بن سويدان إلى أن خبراء المعاينة المرورية من إدارة حوادث السير، إلى جانب دوريات مركز شرطة الخوانيج، انتقلوا فوراً إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، وجمع الأدلة الفنية اللازمة لتحديد جميع الأسباب والعوامل التي أدت إلى وقوعه.

وفي الوقت ذاته، عملت الدوريات المرورية على تأمين موقع الحادث، وتنظيم حركة السير، وتسهيل وصول مركبات الإسعاف والإنقاذ، فيما باشرت فرق العمل المختصة إزالة آثار الحادث وتحريك الشاحنة والحافلة المتضررتين لإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن السائق الذي تتعرض مركبته لعطل فني أو لحادث مروري ولا يتمكن من تحريكها إلى خارج الطريق، يجب عليه اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية نفسه ومرافقيه ومستخدمي الطريق الآخرين.

وأوضح أن هذه الإجراءات تبدأ بتشغيل إشارات التحذير الضوئية، ثم تأمين الركاب وإبعادهم عن الخطر، ووضع المثلث التحذيري خلف المركبة على مسافة كافية لتنبيه السائقين القادمين من الخلف متى أمكن ذلك، ثم مغادرة المركبة بالكامل والتوجه إلى مكان آمن خارج الطريق، قبل التواصل مع الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد على أن دوريات الشرطة تتولى في مثل هذه الحالات تأمين المركبات المتعطلة، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مستخدمي الطريق ومنع وقوع حوادث ثانوية قد تكون نتائجها أكثر خطورة من الحادث الأصلي.

وفي أعقاب الحادث، حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة الوقوف وسط الطريق، بسبب الأعطال الفنية أو نفاد الوقود أو تعطل الإطارات، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تعد من أخطر المخالفات المرورية التي قد تنتهي بكوارث إنسانية في غضون ثوانٍ.

ولفتت إلى أن مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية، إضافة إلى مخالفة عرقلة حركة السير المنصوص عليها في المادة 98، البالغة 500 درهم، مؤكدة أن الغاية من هذه الإجراءات ليست تحرير المخالفات بقدر ما هي حماية الأرواح، ومنع تكرار حوادث مأساوية كتلك التي شهدها شارع الإمارات، والتي انتهت بفقدان سبعة أشخاص حياتهم، وإصابة تسعة آخرين في لحظات معدودة.