وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم بين حافلة وشاحنة متوقفة بوسط الطريق في دبي

توفي 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون في حادث مروري بليغ على شارع الإمارات، بعدما اصطدمت حافلة "ميني باص" بشاحنة كانت متوقفة وسط الطريق إثر تعرضها لحادث سابق.



وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان إن الحادث وقع بعد توقف شاحنة في مسار الطريق نتيجة تعرضها لحادث، قبل أن يصطدم بها سائق حافلة الميني باص من الخلف بسبب الإهمال وعدم الانتباه، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، بينهم خمس حالات بليغة وأربع متوسطة.



وأكد أن الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى إسعاف المصابين وتأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية، فيما باشر خبراء الحوادث المرورية أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.



وحذرت شرطة دبي من خطورة الوقوف وسط الطريق بسبب الأعطال الفنية أو نفاد الوقود أو تعطل الإطارات، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد من أخطر المخالفات المرورية التي قد تتسبب في حوادث بليغة ووفيات.



ودعت شرطة دبي السائقين إلى التأكد من سلامة مركباتهم قبل الانطلاق، وعدم البقاء داخل المركبة أو بالقرب منها في حال تعطلها على الطريق، مع تشغيل إشارات التحذير ووضع المثلث العاكس والاتصال بالشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.