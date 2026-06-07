شرطة الشارقة تستعيد حقيبة مفقودة لمقيم من جنسية عربية تضم مدخرات عمله في الدولة طوال 5 أعوام

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ من استعادة حقيبة مفقودة لمقيم من الجنسية العربية، وذلك بعد أن فقدها داخل إحدى سيارات الأجرة أثناء تنقله، إذ تتضمن الحقيبة كامل مدخراته المتراكمة خلال خمسة أعوام من العمل والإقامة في الدولة، في وقت كان يستعد فيه للسفر إلى بلده، وبعد البحث والتحري والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة تُتبع مسار مركبة الأجرة؛ ما أسفر عن تحديد موقع الحقيبة، واستعادتها في وقت قياسي.

وأعرب صاحب الحقيبة عن بالغ امتنانه وتقديره للجهود التي بذلتها القيادة، مؤكداً أن الحقيبة لم تكن مجرد مقتنيات شخصية أو مبلغ مالي، بل كانت تمثل حصيلة سنوات من العمل، ووسيلة لتحقيق طموحات أسرته وأهدافها بعد عودته إلى وطنه.

وأبرزت هذه الواقعة أهمية الأنظمة التقنية الحديثة وكاميرات المراقبة في دعم الجهود الأمنية، والإسهام في إعادة المفقودات إلى أصحابها؛ بما يعزز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى أفراد المجتمع والزوار والمقيمين على حد سواء.

كما تجسد هذه الواقعة الدور الأمني والمجتمعي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية، من خلال ترسيخ قيم الأمان والثقة؛ بما يعكس حرصها الدائم على حماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم، والتعامل السريع والاحترافي مع مختلف البلاغات.