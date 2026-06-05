ضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر بالشارقة

تمكّنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة الشارقة من إلقاء القبض على أشخاص من جنسية دولة آسيوية، تورطوا في مشاجرة وقعت بإحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك إثر خلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز العمليات بلاغاً بشأن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أمام أحد المراكز التجارية في مدينة الشارقة، أسفرت عن إصابة شخصين بطعنات باستخدام آلة حادة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، ونُقل المصابان بوساطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما توفي متأثراً بإصابته.

وأظهرت الاستدلالات الأولية أن الخلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتقل من الفضاء الرقمي إلى مواجهة مباشرة بين عدد من الأطراف، تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد المتورطين سلاحاً أبيض، وباشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري فور ورود البلاغ، وتمكّنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال أربع ساعات من وقوع الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت شرطة الشارقة أن التعامل مع الخلافات عبر منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يتم من خلال القنوات القانونية، وعدم الانجرار إلى السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع أو يعرض سلامة الآخرين للخطر.

ودعت أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام المنصات الرقمية، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية، عبر الرقم 901، تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام العام؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.

• الشرطة استطاعت تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال 4 ساعات من وقوع الحادث.