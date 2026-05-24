مسافر يفقد حقيبة يد تحوي سبائك فضة بمليوني درهم قبل صعود الطائرة

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، من إعادة حقيبة يد تحوي سبائك فضة تُقدّر قيمتها بنحو مليوني درهم، إلى مسافر آسيوي، بعد جهود مكثفة لفريق العمل في مبنى المطار 1.

وأكد مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، العقيد عبدالله فيصل الدوسري، أن مرتب تلقى بلاغاً من المسافر يُفيد بفقدانه حقيبة يد سوداء اللون قبل صعوده إلى الطائرة.

وأضاف الدوسري أن غرفة العمليات اتخذت الإجراءات اللازمة فوراً، وراجعت خط سير المسافر، كما شكلت فريق عمل من الدورية الراجلة للبحث والتحري عن الحقيبة في مختلف مناطق المطار.

وأشار إلى أن فريق العمل تمكن من العثور على الحقيبة، وبعد فتحها والتأكد من محتوياتها، تبيّن أنها تحوي سبائك فضة تُقدّر قيمتها بنحو مليوني درهم. وبعد التحقق من المستندات الخاصة بملكية محتويات الحقيبة، تم تسليمها إلى صاحبها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعرب المسافر عن شكره وتقديره لشرطة دبي، مثمناً سرعة الاستجابة والجهود المبذولة من فرق العمل في الإدارة العامة لأمن المطارات، وحرصهم على إعادة المفقودات إلى أصحابها بمهنية واحترافية.