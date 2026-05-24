شرطة دبي تضبط متورطين في شجار بالسلاح الأبيض ومصور الواقعة

ضبطت شرطة دبي مجموعة من الشباب تورطوا في مشاجرة بالسلاح الأبيض، بالإضافة إلى شخص آخر قام بتصوير الواقعة ونشرها دون موافقة الجهات المختصة، بحسب مصدر أمني أفاد لـ«الإمارات اليوم» بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى السلطات المختصة.

وتهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع في حالة رصد أية ظواهر سلبية الإبلاغ عنها عبر تطبيقها الذكي خدمة «عين الشرطة»، أو الاتصال بمركز القيادة والسيطرة (999).