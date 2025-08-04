القبض على مُحتالَين استغلا حسابات بنكية ومَحَافظ إلكترونية في جرائمهما

تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من القبض على مُحتالَين، تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومَحَافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين، بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد دقيقة.

وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، فقد تواصل المُحتالان مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقاما بإقناعهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوما لاحقاً باستخدام تلك الحسابات أداةً لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال مُنظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر الأموال وتعطيل تتبعها، وبيّنت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالَين وموقعهما، وقبض عليهما، واتخذ الإجراءات القانونية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، لافتة إلى أن هذه التصرفات تجعل الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، ما يُعرّضه للمساءلة القانونية الكاملة.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة «eCrime»، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وشددت على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.