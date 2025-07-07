شرطة عجمان تجسّد قيم الإنسانية: مركز مصفوت يستضيف سائحة تعطّلت مركبتها ويؤمّن راحتها حتى استكمال رحلتها

في مشهد يجسّد أسمى معاني الإنسانية والضيافة، استضاف مركز شرطة مصفوت الشامل التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان سائحة من الجنسية الإفريقية تعطّلت مركبتها أثناء مرورها عبر منطقة مصفوت، في طريقها إلى سلطنة عُمان، حيث تلقّت الدعم والرعاية الكاملة حتى تمكنت من استئناف رحلتها بأمان.

بلاغ بتعطيل مركبة

وأوضح الرائد عبد الرحمن حيي الكعبي، رئيس مركز شرطة مصفوت الشامل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بتعطّل مركبة على شارع الوطن في منطقة مصفوت، وعلى الفور تم توجيه دورية إلى الموقع، ليتبيّن أن السائحة تُدعى فيرجني كاريلتي كيونجمو، وكانت في طريقها إلى سلطنة عمان ضمن رحلة برية سياحية.

استضافة السائحة

وأشار الكعبي إلى أنه تم نقل المركبة إلى أقرب ورشة صيانة، حيث أوضح الفنيون أن عملية الإصلاح ستستغرق يومًا كاملاً. ونظرًا لتأخر الوقت وعدم توفر غرف شاغرة في الفندق المحلي، بادر مركز شرطة مصفوت إلى استضافة السائحة في استراحة الضيوف بالمركز، مع تأمين وجبات الطعام وسبل الراحة كافة حتى اليوم التالي، إلى حين الانتهاء من صيانة المركبة وتسليمها لها.

امتنان عميق

وأعربت السائحة عن امتنانها العميق لحفاوة الاستقبال والاهتمام الذي لقيته من قبل أفراد الشرطة، مشيدةً بالسلوك النبيل والوجه المشرق لدولة الإمارات، والذي يعكس روح الكرم والتسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة.

دور مجتمعي

وأكد الرائد الكعبي أن شرطة عجمان تضع في أولوياتها تعزيز دورها المجتمعي والإنساني، من خلال تقديم الدعم والمساعدة لجميع الأفراد، سواء من السكان أو الزوار، بما يرسّخ مكانة الإمارة كوجهة آمنة ومضيافة، ويعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بجهاز الشرطة كركيزة للأمن والخير والرحمة