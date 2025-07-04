إحباط تهريب 110 كيلوغرامات من مخدري الشبو والهيروين

أحبطت وزارة الداخلية، بالتعاون مع نظيرتها الكويتية، تهريب كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى الكويت عن طريق البحر، شملت نحو 100 كيلوغرام من مادة الشبو و10 كيلوغرامات من مادة الهيروين، وبقيمة تصل إلى مليون و150 ألف دينار كويتي.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن بالغ شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت وزارة الداخلية في تدوينة على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نؤكد بكل فخر أن هذا التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية ونظيرتها الكويتية يجسّد الرؤية الموحدة في التصدي لآفة المخدرات، ويُعزز الثقة المتبادلة بين الأشقاء في حماية مجتمعاتنا».

وأضافت: «نُثمّن إشادة الشيخ فهد يوسف الصباح، ونجدد التزامنا بتعزيز قنوات تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لحماية أوطاننا من كل تهديد».

وجاءت عملية الإحباط عقب ورود معلومات أمنية، تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ، ومتابعتها ميدانياً إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبساً في منطقة «أمغرة»، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية، وحماية القائمين على العملية.