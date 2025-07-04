«الإسعاف الوطني» ينفذ 47 ألف مهمة خلال 6 أشهر

أعلنت قيادة الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تنفيذ الإسعاف الوطني أكثر من 47 ألف مهمة إسعافية خلال النصف الأول من العام الجاري، مواصلاً دوره الحيوي ضمن منظومة الاستجابة والرعاية الصحية الطارئة على مستوى الدولة.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد استجابت الفرق الإسعافية لـ47 ألفاً و269 حالة طارئة في الإمارات الشمالية، شملت حوادث مرورية، وحالات طبية، وإصابات متنوعة.

وأكد الإسعاف الوطني تقديم الرعاية الإسعافية الفورية وخدمات العلاج في موقع البلاغ لأكثر من 19 ألفاً و400 حالة، فيما نُقل أكثر من 27 ألفاً و800 شخص إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المتخصصة.

وأكد مواصلته تقديم خدماته الحيوية على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ 998، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع، والإسهام في رفع كفاءة منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ.