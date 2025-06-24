«شرطة دبي» تنظّم معرضين للتوعية بمخاطر المخدرات

انطلقت فعاليات القيادة العامة لشرطة دبي بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، من خلال تنظيم معرضين توعويين في الريف مول بمنطقة ديرة، ومركز برجمان للتسوق في منطقة بر دبي، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة الخطرة، وذلك تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عيد محمد بن ثاني، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطرة، التي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأُسر على جميع المستويات.

وأكد اللواء عيد بن ثاني حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، تحت مظلة وزارة الداخلية، والتوعية بمخاطرها من خلال كل الوسائل والأساليب المتاحة، وذلك بهدف تعزيز سبل تشكيل جدار منيع ضد هذه الآفة الخطرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن كلا المَعرضين ركزا بشكل خاص على تعزيز دور الأسرة الرقابي والوقائي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في تعزيز التواصل بشكل إيجابي.

من جانبه، قال مدير مركز حماية الدولي، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، إن المعرضين تضمنا شرحاً لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان، ومن أبرزها: المادة (89) من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تقتضي تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تتيح هذه المادة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تقديم طلب العلاج للمتعاطي، الأمر الذي يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر لتوفير الدعم، ويتيح للمتعاطين الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، ومنحهم فرصاً أخرى في المجتمع، ويسهم في تسهيل عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما تم التعريف بالمادة (64) التي تركز على فرض العقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال، بقصد شراء المواد المخدرة بنفسه أو بواسطة الغير، وذلك بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ودعا العميد المعمري أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض المقبل الذي ستنظمه شرطة دبي في فيستفال سيتي مول، في الفترة الممتدة بين 30 يونيو الجاري والثاني من يوليو المقبل، للاستفادة من الفعاليات التوعوية، والتعرف إلى طرق حماية الأبناء والمجتمع من خطر المخدرات والوقاية منها.

اللواء عيد بن ثاني:

• المعرضان يركزان على تعزيز دور الأسرة الرقابي والوقائي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة.