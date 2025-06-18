طفل يسقط من مركبة تقودها والدته في دبي

أصيب طفل في الخامسة من عمره إثر سقوطه من سيارة كانت تقودها والدته في دبي، حين فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء سيرها، بحسب مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، الذي أكد على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة لحماية الأطفال من حوادث السقوط من السيارات، وأهمها ربط حزام الأمان.

وقال المزروعي إن الطفل كان برفقة والدته داخل المركبة، وأثناء سيرها فتح أحد الأبواب بشكل مفاجئ من دون أن تنتبه والدته، ما أدى إلى سقوطه من المركبة على الطريق العام، وإصابته بكدمات وجروح متوسطة.

وأضاف أن المركبة كانت تسير بسرعة منخفضة نسبياً، ما ساعد في تقليل حدة الإصابة لدى الطفل، مُشيراً إلى أن فرق الإسعاف وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأكد المزروعي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة العامة للأطفال في المركبات، لتفادي تعرضهم لحوادث أو إصابات تُعرض حياتهم للخطر، مشيراً إلى ضرورة استخدام المقاعد المُخصصة للأطفال في المركبات، والتحقق من ربط أحزمة الأمان، وعدم جلوسهم في المقاعد الأمامية، والتأكد من إغلاق الأبواب بشكل مُحكم قبل الانطلاق، وتفعيل «قفل الأمان» في الأبواب الخلفية.

ولفت إلى أهمية الانتباه إلى تصرفات الأطفال في المقاعد الخلفية أثناء القيادة، ومراقبة النوافذ والتحقق من عدم فتح الأطفال لها أو إخراج أي جزء من أجسامهم منها، إلى جانب عدم تركهم بمفردهم في المركبات خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، حتى لا يتعرضوا لمخاطر الاختناق.

وشدد المزروعي على أهمية الوعي المروري لدى أفراد المجتمع من سائقين وأولياء أمور، لما لذلك من دور مهم في تعزيز السلامة المرورية وخفض الحوادث، مُشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها التوعوية والميدانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، للحد من الحوادث المرتبطة بإهمال اشتراطات السلامة، والحفاظ على سلامة الأرواح.