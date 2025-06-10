محتالون يصطادون ضحاياهم بـ «بطاقات العيد»

حذر مجلس الأمن السيبراني من محاولات تصيّد ينفذها محتالون عن طريق ما يعرف بـ«بطاقات الهدايا»، منها بطاقات «هدايا العيد المجانية» التي انتشرت، أخيراً، خلال عيد الأضحى المبارك، إذ يستغلون المناسبات الدينية والوطنية بهدف الاستيلاء على البيانات المصرفية والشخصية للضحايا.

ونبه المجلس، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى عدم تصديق الرسائل التي تصل إلى الهواتف، وتزعم أن أصحابها فازوا ببطاقة هدية، داعياً إلى عدم الانخداع بها وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً، إذ قد تكون محاولة احتيال لسرقة بياناتهم الشخصية.

وحدد المجلس أربع علامات تدل على أن هناك محاولة لعملية احتيال إلكتروني تستهدف اصطياد ضحية، وهي: وعود بتقديم بطاقات هدايا مجانية، ورسائل من مصادر غير معروفة أو مشبوهة، وروابط تطلب من المستخدم تأكيد واستلام الجائزة، وطلبات للكشف عن البيانات الشخصية أو المالية.

ودعا إلى التفكير جيداً قبل النقر على أي رابط أو شراء عرض عبر الإنترنت، من خلال التحقق من هوية المرسل.

كما حذر من الوقوع في عمليات احتيالية عن طريق التبرع، إذ قد تذهب التبرعات لتمويل الهجمات السيبرانية، داعياً إلى التبرّع فقط عبر القنوات الرسمية والجهات القانونية المعتمدة.

وأكد ضرورة الانتباه إلى مجموعة من العلامات التحذيرية مثل الروابط الخبيئة أو المشبوهة، والرسائل العاجلة بلغة عاطفية مبالغ فيها، ورسائل من أرقام أو بريد إلكتروني غير معروف أو غير موثوق.

ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية الحقيقية لا تمارس الضغط على الأشخاص من أجل التبرع من منطلق شفافيتها وقانونيتها، وأنه يمكن لأي شخص التحقق منها بسهولة، مشدداً على التعامل معها عند الرغبة في التبرع.

ونبه المجلس إلى أن المحتالين أصبحوا أكثر ذكاءً، وطوروا أساليب جديدة للاحتيال، ومن ذلك ما يقومون به لاصطياد الضحايا أثناء تسوّقهم عبر الإنترنت، موجهاً مجموعة من النصائح الفعّالة التي تساعد المتسوق على كشف الاحتيال، واختيار وسائل الدفع الآمنة، والتسوّق بثقة وطمأنينة.

ونصح بتصفح المواقع الآمنة والتأكد من أن عنوان الموقع يبدأ بـ (//https) ويظهر رمز القفل، والتحقق من موثوقية الجهة التي تعرض المنتجات، فإذا كان موقعاً جديداً فيجب قراءة تقييمات الزبائن والاتصال بخدمة العملاء أو الالتزام بالعلامات التجارية المعروفة.

كما أكد ضرورة اختيار طرق الدفع الموثوقة عند التسوق عبر الإنترنت، مثل بطاقات الائتمان والتطبيقات الموثوقة، وتجنب روابط الدفع المشبوهة، لافتاً إلى أهمية الانتباه إلى أنه إذا بدا الأمر جيداً لدرجة لا تصدق، فيجب عدم الانخداع بالخصومات الكبيرة أو العروض السريعة التي تقدمها متاجر غير موثوقة.

حماية المعلومات

دعا مجلس الأمن السيبراني إلى تجاهل الرسائل العاجلة التي تدعي الفوز بجوائز، أو وجود مشكلة في الطلب، والتحقق دائماً من المتجر مباشرة، وأخذ الاحتياطات الكفيلة بحماية المعلومات الشخصية والمصرفية عند أي عملية شراء عبر الإنترنت.

• 4 علامات تدل على وجود محاولة لعملية احتيال إلكتروني.