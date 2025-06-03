استشارة قانونية.. ما هي خطوات فتح بلاغ عن الشيك المرتجع؟

ما هي خطوات فتح بلاغ عن الشيك المرتجع ؟

وهل تختلف الإجراءات المتبعة في حال كان سند القبض؟

يجيب المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف :



الشيك المرتجع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أو لغلق الحساب يتم تقديمه لمحكمة التنفيذ، بقيد ملف تنفيذ شيكات وأخذ الصيغة التنفيذية عليه، ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية الجبرية من منع سفر وحجوزات وضبط وإحضار وحبس المدين وخلافه، أما سند القبض فيتم المطالبة بقيمته عن طريق أمر الأداء أو دعوى مطالبة حسب صيغته وشكله.



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