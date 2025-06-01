منظومة استجابة موحّدة لمكافحة حريق ميناء الحمرية

واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والفرق الوطنية حتى وقت متأخر أمس، جهودها المكثفة لتنفيذ عمليات الإخماد للسيطرة على حريق اندلع أمس في مواد سريعة الاشتعال بميناء الحمرية.

وشهد الحادث استجابة ميدانية سريعة، ومتكاملة، شاركت فيها فرق الدفاع المدني في إمارات الدولة، والحرس الوطني، والطيران المشترك، وبلديات مدينة الشارقة والحمرية، إلى جانب وزارة الدفاع، في إطار منظومة استجابة موحّدة تهدف إلى احتواء الحريق، والتعامل معه وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، عدم تسجيل إصابات بشرية، لافتاً إلى استمرار عمليات الإخماد حتى وقت متأخر من ليل أمس، مع إعطاء الأولوية لحماية الأرواح والممتلكات. وقال في تصريحات صحافية، إن الفرق المختصة عملت على مكافحة الحريق باستخدام أحدث المعدات، واتباع أعلى معايير الاستجابة، محذراً من تداول الشائعات.