460 عقد زواج بين مواطنين ومواطنات في الفجيرة خلال 2024

شهدت إمارة الفجيرة، خلال العام الماضي، زيادة في عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات، مقابل تراجع في عقود الزواج بين المواطنين وغير المواطنات، في حين ارتفع عدد الزيجات بين غير المواطنين والمواطنات، وفقاً لما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء.

وبحسب بيانات المركز، التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، ارتفع عدد عقود الزواج بين إماراتي وإماراتية من 460 حالة في عام 2023 إلى 487 حالة في العام الماضي، فيما انخفض عدد عقود الزواج بين إماراتي وغير إماراتية من 70 إلى 50 حالة، خلال الفترة نفسها، وبيّنت الإحصاءات ارتفاع عدد حالات الزواج بين غير إماراتيين وإماراتيات من سبع حالات في عام 2023 إلى 15 حالة في العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالطلاق، سجلت الإحصاءات انخفاض عدد الحالات بين الإماراتيين من 60 حالة في عام 2023 إلى 48 حالة في العام الماضي، بينما تراجعت حالات الطلاق بين غير إماراتيين وإماراتيات من حالتين إلى حالة واحدة فقط.

وأوضح مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، أن المركز نجح في إصدار العدد 28 من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024، الذي اشتمل على 15 باباً تناولت موضوعات تتعلق بالسكان، والإحصاءات الحيوية، والتشييد والبناء والعمالة والتعليم، والثقافة والإحصاءات الاجتماعية والصحة والقضاء والإحصاءات الأمنية والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والطاقة والتجارة والنقل، والاتصالات والسياحة والإحصاءات المالية والاقتصادية، والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، والبيئة.

وأشار إلى ارتفاع عدد العاملين في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة الفجيرة إلى 17 ألفاً و128 موظفاً، مقارنة بـ16 ألفاً و727 موظفاً في عام 2023، منهم 10 آلاف و401 في الجهات الاتحادية، و6727 في الجهات المحلية، فيما بلغ عدد المواطنين العاملين في تلك الجهات 7229 مواطناً، مقابل 7098 مواطناً في 2023.

ووفقاً للبيانات الواردة في الإصدار، بلغ عدد سكان الإمارة، منتصف العام الماضي، نحو 314 ألفاً و829 نسمة، بواقع 205 آلاف و397 ذكراً، و109 آلاف و432 أنثى، فيما تم تسجيل 2826 مولوداً حياً، و291 وفاة.

وفي قطاع التعليم، بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة 60 مدرسة، تضم 45 ألفاً و546 طالباً وطالبة، إلى جانب ست مؤسسات جامعية وكليات عليا، كما سجلت الإمارة قيمة مساعدات اجتماعية بلغت 380 مليون درهم، وفي القطاع الصحي بلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة سبعة مستشفيات، بينما بلغت المساحة المزروعة في الإمارة 41 ألفاً و672 دونماً، وعدد السدود التابعة للإمارة 51 سداً، فيما سجلت الإمارة 263 منشأة صناعية عاملة، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نحو 2.988 مليار درهم، والتجارة عبر المنطقة الحرة 10.446 مليارات درهم.