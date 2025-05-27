خلاف بين شخصين من جنسية عربية في أحد شوارع الشارقة يقودهما إلى النيابة العامة

باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة واقعة اعتداء وقعت في أحد شوارع الإمارة، إذ نشب خلاف بين شخصين مقيمين من جنسية عربية أثناء القيادة، تطوّر إلى اعتداء لفظي وجسدي بين الطرفين نتيجة سوء فهم بينهما.

وفور ورود البلاغ توجهت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث، واستدعي الطرفان وأخذت أقوالهما، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد العميد إبراهيم مصبح العاجل –المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة- قائلاً: " إن شرطة الشارقة تتعامل بكل حزم مع مثل هذه التصرفات التي لا تمثل سلوك المجتمع، مشيراً إلى أهمية ضبط النفس، والتحلي بالوعي في المواقف اليومية، وعدم الإنجراف وراء ردود الفعل السلبية".

كما شدد على ضرورة تجنب تصوير مثل هذه الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها، ويتوجب التوجه بتلك المواد مباشرة إلى الجهات المعنية لأخذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت شرطة الشارقة التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعت الجميع إلى التعاون والمشاركة الإيجابية في تعزيز بيئة آمنة للجميع، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة أو تصرفات غير قانونية عبر الرقم 901، والمخصص لتلقي البلاغات غير الطارئة والاستفسارات العامة.