ضبط سائق هارب تسبب في تصادم 3 مركبات بالشارقة

تسبّب سائق مركبة في وقوع حادث مروري على شارع المطار في إمارة الشارقة، بعدما انحرف عن خط السير واصطدم بثلاث مركبات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

وأعلنت شرطة الشارقة ضبط السائق خلال أقل من ست ساعات من تلقي البلاغ، بفضل التكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات، ما أسهم في تحديد هوية المركبة وتعقّب السائق.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، العقيد محمد عبدالله علاي، عدم تسجيل إصابات بين السائقين جراء الحادث، إلا أن الهروب من موقع التصادم يُعدّ جُرماً يعاقب عليه القانون، وينم عن استهتار جسيم بسلامة الآخرين، وغياب المسؤولية الأخلاقية والقانونية.

وأضاف أن عدم الالتزام بخط السير يُعدّ أحد المسببات الرئيسة للحوادث المرورية، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة، لاسيما عند وقوع مثل هذه السلوكيات على الطرق التي تصل السرعة فيها إلى 120 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل أي انحراف مفاجئ عن المسار تهديداً مباشراً لحياة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأوضح أن الهروب من موقع الحادث يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.

شرطة الشارقة ضبطت السائق خلال أقل من ست ساعات، بفضل التكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات.