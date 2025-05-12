شقيق ضحايا حادث إطلاق النار لـ«الإمارات اليوم»:نؤمن بعدالة القضاء في الدولة

أسفرت مشادة كلامية في رأس الخيمة إثر خلاف على موقف مركبة في أحد الممرات الضيقة عن حادث مأساوي، بعدما أطلق شخص النار على أم وبناتها الأربع، ما أدى إلى وفاتها واثنتين من بناتها، وإصابة ابنة ثالثة.

وفي تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، قال شقيق الضحايا، ماهر سالم وفائي، إن الحادثة وقعت عندما كانت والدته برفقة شقيقاته الأربع في مركبة، فوقع خلاف مع شخص حول موقف المركبة، انتهى بإطلاقه النار عليهن.

وأضاف: "نعيش في الإمارات منذ 20 عاماً، ولم نجد فيها سوى الأمن والأمان، ولم يحدث مطلقا أن سمعنا بأي حوادث من هذا النوع في أي جزء من الدولة، التي يشهد لها القاصي والداني بالمحافظة على حقوق الناس"، لافتا إلى أن ما حدث لأسرته قضاء الله وقدره.

وتابع الابن المكلوم: "نحن على ثقة تامة بنزاهة القضاء الإماراتي، وعدالته، وبأنه سيأخذ مجراه، ويضمن محاسبة الجاني وفق القانون".

وقال إن ما تعرضت له والدته وشقيقاته تصرف فردي، لا يمثل المجتمع، معربا عن ثقته الراسخة بأن الإمارات ستبقى دائماً واحة أمن وسلام. وأكد أن ما يخفف من ألم الفقد، ثقته الكاملة في منظومة العدالة في الدولة، التي تعرف بحزمها وشفافيتها واستقلالها، وحرصها على حفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى شقيقته ياسمين ستدفن بعد صلاة المغرب اليوم، بعد مرور أربعة أيام على دفن والدته وشقيقته الثانية، مؤكداً أن العائلة تعيش صدمة كبيرة لما حدث، لكنها متمسكة بإيمانها وبالعدالة.

من جانبها، كشفت شرطة رأس الخيمة عن القبض على الشخص المتورط في حادثة إطلاق النار. وأفادت في بيان، بأنها تلقت بلاغاً حول وقوع الحادث في إحدى مناطق رأس الخيمة، فتوجهت الفرق المختصة إلى الموقع مباشرة، ونقلت الضحايا إلى المستشفى، حيث فارقت الأم وابنتاها الحياة لاحقاً.

وأكدت شرطة رأس الخيمة ضبط الجاني وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة.

ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الانجراف وراء الخلافات اليومية، مشددة على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.