15 شرطاً لاستخدام السكوتر الكهربائي في شوارع دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 15 متطلباً لاستخدام السكوترات الكهربائية في شوارع الإمارة، ضمن جهودها لتوفير رحلات سهلة وسلسة للمستخدمين، وكذلك لضمان سلامة المستخدمين والمشاة على الطرق.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يُشترط في نوع السكوتر أن يكون كهربائياً، وقابلاً للطي من دون مقعد، وألّا يزيد وزنه على 20 كغم، وأن يكون حجمه 120 سم × 70 سم × 40 سم، فيما يعمل السكوتر في جميع أوقات التشغيل.

وأفادت بأن هناك 10 متطلبات لاستخدام السكوتر، ما بين مسموح بها ومحظورة، أولها ضرورة طي السكوترات الكهربائية عند دخول المحطات وفي القطارات، والحرص على الانتباه لها أثناء التنقُّل، فيما أوجبت طيها واستخدام البوابات الواسعة عند الدخول إلى محطات المترو أو الخروج منها.

وأشارت إلى أن الركاب يتحملون مسؤولية التنقّل الآمن بالسكوترات الكهربائية، مؤكدة ضرورة تغطية أو سحب الأجزاء البارزة التي قد تسبب إصابة أو تلفاً للممتلكات، مثل المقابض ودواسات الدرّاجات، ودعت إلى إطفائها أثناء التنقّل، ومنع ركوبها داخل المحطات أو على جسور المشاة، وعدم السماح باستخدام السكوترات الكهربائية المبتلّة أو المتسخة، ووجّهت بعدم إعاقة أو حجب الأبواب أو المقاعد أو الممرات أو معدات الطوارئ، وألّا يُسمح بشحنها في محطات مترو وترام دبي.

وحددت خمسة متطلبات تقنية لاستخدام السكوترات الكهربائية، هي: أن تكون البطاريات المستخدمة متوافقة مع المعايير الدولية، مثل (UL IEC وغيرها)، وألّا تحتوي على بطاريتين، ولا تكون مُعدلة بأي شكل من الأشكال، وألّا تصدر انبعاثات بيئية، ولا تحتوي على بطاريات تالفة.

ويحق للمواطنين والمقيمين والزائرين الحصول على خدمة طلب إصدار تصريح السكوتر الكهربائي، حيث يمكنهم تقديم رقم الهوية الإماراتية سارية المفعول أو بيانات جواز السفر، أما للزائرين فيجب تقديم رقم الهاتف المحمول المفعّل بالدولة وبيانات جواز السفر.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها، أنه إذا كان لدى المتعامل ملف مروري أو حساب لدى هيئة الطرق والمواصلات، فإنه يمكنه التقدم للحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وإلا فعليه إنشاء حساب واستكمال المحاضرات واجتياز الاختبار، وفي حال النجاح، يتلقى التصريح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والرسالة النصيّة.

أما بالنسبة لإتمام الإجراءات عبر التطبيق الذكي، فيختار المتعامل الخدمة عبر التطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات، وإذا كانت لديه رخصة قيادة، فلا يحتاج إلى القيام بالفحص، ويمكنه تحميل الكُتيّب والاطلاع على المحاضرات، وفي حال عدم وجود رخصة قيادة، يطّلع المتعامل على المحاضرات ويخضع لفحص مدّته 30 دقيقة، أما عند الرسوب فيمكنه القيام بالفحص مجدداً، وإذا نجح فإنه يتلقّى تصريحاً ويمكنه تحميله.

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط والأحكام لاستخراج تصريح السكوتر الكهربائي، أولها ألّا يقل عمر المستخدم عن 16 عاماً، ويجب أن يستوفي متطلبات الدورة التدريبية عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

ويُستثنى حاملو رُخص القيادة سارية المفعول من شرط الحصول على تصريح لقيادة السكوتر الكهربائي، بغض النظر عن سلطة الترخيص التي أصدرت الرخصة.