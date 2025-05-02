شرطة أم القيوين تضبط وتخالف مركبات قام سائقوها بالقيادة بطيش وتهور

تمكنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط ومخالفة عدد من المركبات قام سائقوها بالقيادة بطيش وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

وأوضح العقيد أحمد راشد المزروعي - مدير إدارة المرور والدوريات، أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين تتعامل بصرامة مع كل من يستهين بالقوانين المرورية، مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات المتهورة لن يتم التساهل معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.

وأكد النقيب جاسم سلطان، مدير فرع التعقيب والضبط المروري، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الإدارة المستمرة لرفع مستوى الالتزام بقواعد السير، والحد من التصرفات الخطرة التي تهدد السلامة العامة، داعياً السائقين إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة.