السيطرة على حريق في برج سكني بمنطقة النهدة في الشارقة

باشرت فرق الدفاع المدني في الشارقة، صباح اليوم، الاستجابة الفورية لحادث حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية، إذ تم التعامل مع الحريق بشكل عاجل وفوري لضمان السيطرة عليه والحفاظ على سلامة السكان.

وتلقت غرفة العمليات في هيئة الشارقة للدفاع المدني بلاغا ًفي تمام الساعة 11:31 صباحاً يُفيد باندلاع حريق في برج سكني، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء من مراكز الاختصاص إلى موقع الحادث.

وبمجرد وصول الفرق إلى الموقع، تبين أن الحريق اندلع في الطوابق العلوية من المبنى، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ وبدء عمليات الإخلاء السريع للسكان، بالتوازي مع جهود مكافحة النيران.

وتولّت الدوريات الشرطية تنظيم الحركة المرورية في محيط الموقع لضمان سلامة الجميع، مع استمرار التقييم لتأمين الموقع بشكل كامل.