شرطة دبي تعيد عقداً ثميناً لسائح

أعاد قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ عقداً ثميناً سقط من أحد السياح في مياه سد حتا.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، العقيد علي عبد الله النقبي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغاً من أحد السياح في منطقة حتا يفيد بسقوط عقد ثمين له في مياه السد، ليشرع رجال الإنقاذ البحري في البحث عنه والعثور عليه وتسليمه للسائح.

وأكد العقيد النقبي، أن الإنقاذ البحري يتولى التعامل مع الحوادث والكوارث وحالات الغرق للأشخاص والمركبات والوسائل البحرية وتقديم المساعدة لمرتادي البحر وغيرها من المهام الأخرى، ولا تتضمن مهامه البحث عن أي أنواع من المقتنيات في المياه، ولكن من منطلق الحرص على إسعاد الجمهور، فإننا نلبي نداءاتهم ونهب للتطوع وتقديم المساعدة إليهم بكل سرور، مناشداً الجمهور عدم حمل مقتنياتهم الثمينة أثناء ممارستهم الأنشطة المائية المختلفة.

من جانبه أعرب السائح عن تقديره لشرطة دبي على سرعة الاستجابة لبلاغه وحرصهم على إسعاده باستعادة عقدة الثمين وتعاملهم مع البلاغ بجدية بالغة واهتمام كبيرين.