«الداخلية»: تطبيق قانون المرور الجديد السبت المقبل واللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد السبت المقبل الموافق (29) مارس الجاري، إذ يدخل حيز التنفيذ، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.

وذكرت الداخلية عبر منشور لها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

وأصدرت حكومة الإمارات العام الماضي، المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض سن الحصول على رخصة القيادة إذ اشترطت بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.

وشدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.

كما وضع عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:

1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.

3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.

4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.