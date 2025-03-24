شرطة رأس الخيمة تضبط 51 متسولاً بينهم 17 امرأة ضمن حملة لمكافحة التسول

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 51 متسولاً، ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تحت شعار "كافح التسول وساعد من يستحق"، منذ بداية شهر رمضان الجاري، بواقع 34 من الذكور، و 17 من الإناث.

وأفادت شرطة رأس الخيمة أن أفراد المجتمع يتسابقون في تقديم أعمال الخير وتبرعات في شهر الرحمة، مما يتيح الفرصة أمام ضعاف النفوس لممارسة التسول، داعياً أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بأموال صدقاتهم، إلى التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بالدولة، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وأكدت شرطة رأس الخيمة ، أن حملة "كافح التسول وساعد من يستحق " جاءت بهدف توعية أفراد المجتمع بالأساليب والطرق التي يتبعها المتسولين الذين يستغلون حلول شهر رمضان المبارك في استعطاف واستجداء المارة للتسول وجمع المال، مشيرةً إلى أن التسول سلوك سلبي دخيل على المجتمع، ويسيء إلى الصورة الحضارية للدولة ويشوهها، لافته إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بسلوكيات ومخاطر تهدد أمن الأفراد، كالسرقة، واستغلال الأطفال والمرضى، بغية تحقيق مكاسب مالية.

ودعت شرطة رأس الخيمة كافة أفراد المجتمع، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وعدم التجاوب مع المتسولين، حتى لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبونها، والإبلاغ الفوري في حال رصد أي من حالات التسول، عبر الرقم (901)