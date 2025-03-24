شرطة الشارقة تضبط متسولاً بحوزته 14 ألف درهم جمعها خلال 3 أيام فقط

ضبطت فرق مكافحة التسول في القيادة العامة لشرطة الشارقة شخصاً بحوزته مبلغ 14 ألف درهم، جمعه في غضون ثلاثة أيام فقط عبر التسول.

وأكد مدير إدارة المهام الخاصة ورئيس فريق متابعة المتسولين والباعة الجائلين، العميد الركن عمر الغزال الشامسي، أن التسول ظاهرة سلبية تمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً، حيث يستغل المتسولون تعاطف أفراد المجتمع لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن من بين الحالات التي تم ضبطها، شخصاً من جنسية عربية، ورد بشأنه بلاغ من أحد أفراد المجتمع، أثناء تسوله بجانب أحد المساجد، حيث كان يستعطف المصلين مدّعياً الحاجة وضيق الحال، وفور انتقال دورية الشرطة إلى الموقع وضبطه، وُجد أنه يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وكان بحوزته مبلغ 14 ألف درهم، تبيّن من خلال التحقيق أنه جمعه خلال ثلاثة أيام فقط من ممارسته للتسول.

وأشار الشامسي إلى أن شرطة الشارقة، ومن خلال حملتها التوعوية «التسول جريمة والعطاء مسؤولية» التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان المبارك، تواصل جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، عبر تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية لضبط المتسولين والباعة الجائلين، الذين حوّل بعضهم التسول إلى مهنة موسمية، لا سيما خلال الشهر الفضيل.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمتسولين، والإبلاغ عن أي حالة تسول يتم رصدها، من خلال الاتصال بالرقم المجاني (80040) أو عبر مركز الاتصال (901).