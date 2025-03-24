وفاة مواطن بحادث مروري في الفجيرة

توفي شاب مواطن (31 عاماً) بحادث مروري، وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس، على شارع شاطئ المظلات في الفجيرة، إثر تصادم بين دراجته النارية ومركبة كانت تقودها امرأة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم» بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، في تمام الساعة 1:55 صباح أمس، يفيد بوقوع حادث مروري على شاطئ المظلات، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث وقع نتيجة دخول الطريق من دون التأكد من خلوه من قِبَل المركبة، ما أدى إلى التصادم.

وأكّد أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، خصوصاً في الطرق التي تشهد حركة مرورية نشطة، حيث تتزايد مخاطر الاصطدام نتيجة تدفق المركبات من اتجاهات عدة، مشدداً على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الطرق، لما لها من دور رئيس في تقليل مخاطر الحوادث، وتخفيف شدة الاصطدامات في حال وقوعها، مؤكداً أن السرعة الزائدة تقلل من قدرة السائق على السيطرة على المركبة.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة إلى أهمية الانتباه أثناء القيادة، وتجنب الانشغال بأي عوامل قد تؤثر في التركيز، داعياً السائقين إلى الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، لتجنب الحوادث الناجمة عن التوقف المفاجئ أو تغير الاتجاهات غير المتوقعة من قبل السائقين الآخرين.

من جهتها، دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الإخوة السائقين إلى التقيد بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية، لما لذلك من دور مهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث التي قد تُعرّض الأرواح للخطر.