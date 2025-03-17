فيديو | متسول يجمع 367 درهماً في ساعة.. تجربة اجتماعية من شرطة الشارقة تكشف أساليب استغلال العاطفة في رمضان

في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة التسول غير المشروع، نشرت شرطة الشارقة مقطع فيديو توعوياً على منصاتها الرسمية، يكشف مدى خطورة هذه الممارسة.

الفيديو، الذي وثّق تجربة اجتماعية مثيرة، أظهر شخصاً يتظاهر بالتسول لمدة ساعة واحدة فقط، وخلال هذا الوقت القصير تمكن من جمع 367 درهماً، في مشهد يعكس حجم الاستغلال العاطفي الذي يمارسه بعض المتسولين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.

التجربة الاجتماعية: أرقام صادمة في وقت قياسي

التسول.. من الحاجة إلى "الاحتيال" أبرز الفيديو كيف تحوّل التسول من ظاهرة مرتبطة بالحاجة إلى "مهنة" تدر أرباحاً ضخمة للبعض، مستغلين كرم الناس دون أي حاجة حقيقية، إذ لا تؤثر هذه الممارسات فقط على المجتمع، بل تعيق جهود الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المحتاجين الحقيقيين.

كيف تقدم المساعدة بطريقة صحيحة؟ دعت شرطة الشارقة الجمهور إلى التبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات الخيرية المعتمدة، بدلاً من تقديم المال للمتسولين الذين قد يكونون جزءاً من شبكات منظمة.

كيف يمكن الإبلاغ عن حالات التسول؟ حثّت الشرطة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي نشاط تسول مشبوه من خلال الأرقام التالية: 80040 أو 901